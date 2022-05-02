菲律賓消防官員表示，首都馬尼拉（Manila）今天發生大火，將一處貧民區幾乎吞噬殆盡，造成8人喪生，包括6名孩童；另外有3人受傷及80間房舍燒毀。

法新社報導，事發時間於清晨5時許，地點在菲律賓大學（University of the Philippines）諾大四散校區內一處擁擠違建群，當中一間房舍二樓起火。

消防官員比查達（Greg Bichayda）告訴法新社說，花了近兩小時才將大火撲滅。

事故原因目前正在調查中。

比查達表示，大火延燒很快，受害者在家中陷於火海，來不及逃生。他們的年紀尚未得知，但有6人未成年。

比查達說，房子是由輕質建材搭建而成，當大火一起，大家都嚇壞了。「我們的消防站就近在呎尺，但他們都無法立即通知到我們。」

首都馬尼拉人口逾1300萬人，有數以萬計人住在擁擠的貧民窟內，當地也常見到火災發生。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110502