古巴人今天湧上街頭慶祝國際勞動節，是疫情爆發以來首次舉辦此類集會遊行，高舉飄揚的旗幟與故領導人斐代爾．卡斯楚的海報，抗議美國禁運，高喊「古巴仍存活與運作」。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）和戴著白色口罩、身穿標誌性軍裝的前革命領袖勞爾．卡斯楚（Raul Castro）從俯瞰哈瓦那革命廣場（Plaza de la Revolucion）的高台觀看遊行。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前，這些充滿象徵意義的遊行每年舉辦，今年既慶祝古巴革命63年，也是由政府帶領反抗美國從冷戰時期以來對古巴實施禁運。

在古巴哲學研究所（Cuban Institute for Philosophy）工作的賈西亞（Juana Garcia）揮舞木棍上的一面古巴小國旗，表示這場遊行規模遠超她的預期，展現了古巴人團結一致。

她說：「儘管經歷這麼多困境，大多數古巴人依舊支持革命進程。我們古巴人會解決自己的問題。我們不要任何形式的干預。」

這是去年7月11日反政府遊行以來的首次遊行。去年的遊行規模為斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）1959年革命以來最大規模，席捲全古巴，也是古巴自革命以來第一位非卡斯楚家族政府領導人面對的巨大考驗。

截至中午，官方並未公布上午遊行有多少人參與。

人口1100萬的加勒比海島國古巴，正苦於導致食品和藥品短缺的嚴重經濟危機，民眾因此大規模外流至北方鄰國美國。

根據海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）數據，近幾個月有上看8萬人從古巴前往美國，方法包括搭機前往尼加拉瓜，然後循陸路來到美墨邊境，或是搭船或筏穿越佛羅里達海峽偷渡入美。

古巴政府把經濟慘況怪罪美國的貿易禁運與制裁，美國一直以來則是指控古巴共產黨領導層對經濟管理不善。