德國表態支持逐步禁止進口俄羅斯原油，為歐盟禁運措施鋪路，原油供給擔憂增溫，大陸加強基礎建設，及人行承諾力挺實體經濟，舒緩防疫抑制原油需求擔憂，推升油價走揚，反觀金價因聯準會加速緊縮激勵美元更強的壓抑，及大陸經濟增長放緩擔憂加劇，均壓抑金價表現，每盎司跌破1,900美元大關。

富蘭克林證券投顧表示，油價走勢高度震盪，評估地緣政治風險降溫前，油價仍有上行壓力，由於德國表態支持，顯示歐盟祭出俄羅斯原油禁運制裁的機率提升，反之若俄烏情勢改善，將對油價帶來短期回檔壓力，但評估下檔空間相對有限，因進一步降低對俄油的依賴將是未來趨勢，全球原油供應仍有缺口，提供油價下檔支撐。

美國與其國際能源署盟國釋放大規模戰略原油儲備，有助舒緩短期原油供需緊繃狀態，但各國積極釋放原油儲備顯示未來一兩年將有極大重建原油儲備壓力，仍將提高未來原油需求。

就能源股而言，油價處於高檔價位挹注能源類股獲利動能，S&P 500能源股今年度獲利預估高居十一大類股之冠，能源企業獲利強勁自由現金流量充沛，除可償還債務改善資產負債表更可用以進行發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，有利能源類股股價水準提升。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會加速升息的預期，帶動美元、美債殖利率強勢走升，黃金跌破1,900美元關卡的重要支撐，後續可能會進入一段時間的整理格局，但俄烏戰爭已導致大宗商品價格上揚，高通膨情勢可能會延續更久，且金價下跌將帶動實體黃金買氣回溫，金價下檔仍有撐。

建議黃金布局可在1,850～1,900美元區間分批承接，但風險承受能力較高的投資者，以部分資金投入短線操作為主，入場前也應先預設5～7％之間的停利點。觀察中長期Fed、歐洲央行（ECB）可能因高通膨而更積極收緊貨幣政策，隨央行放水力道減弱、利率抬升的宏觀環境，黃金中長期前景仍存在回檔壓力。