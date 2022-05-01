疫情升溫，大家都希望能夠維持身體健康，度過這次難關，運勢命理網站「旺好運」公布12生肖5月健康運，生肖屬鼠、牛、龍、羊的人健康狀況不錯，其他生肖則要注意保健，多運動、維持飲食均衡和正常作息，以免病痛找上門。
▍生肖鼠
屬鼠的人5月充滿活力，唯一要多注意室內外溫差，以免冷氣吹送的冷熱交替引發頭痛。
▍生肖牛
屬牛的人之前有什麼疾病或不適，在5月都有望獲得緩解、康復。
▍生肖虎
屬虎的人5月因為工作、人際關係，容易有心情低落、壓力過大的問題，建議要尋找放鬆方式，以免影響健康。
▍生肖兔
屬兔的人在5月生活過得充實忙碌，也會遇上一些困難，別忘了多做運動、強身健體。
▍生肖龍
屬龍的人5月維持穩定情緒，不過於急躁，能過著健康穩定的生活。
▍生肖蛇
屬蛇的人5月少做高強度運動，別給腳部、膝蓋太多壓力，適可而止。
▍生肖馬
屬馬的人在5月會遇上一些爭吵、是非糾紛，需學著處理人際上的麻煩事，並讓心情放鬆，以免因為過於緊繃而影響睡眠狀況。
▍生肖羊
屬羊的人在5月的健康運勢佳，建議空閒時間可安排健康檢查，檢視身體機能。
▍生肖猴
屬猴的人5月需多注意飲食起居，不可過度勞累，避免染上疾病。
▍生肖雞
屬雞的人5月在思考時容易鑽牛角尖，把事情想得過於複雜而引起焦慮，建議多外出散心。
▍生肖狗
屬狗的人5月要多注意脾胃方面的狀況，有可能因為作息、飲食不夠規律而有所影響。
▍生肖豬
屬豬的人5月要注意飲食均衡，避免大魚大肉，或疲勞駕駛等危險狀況。
【本文轉載自「旺好運」，經旺好運授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「旺好運」粉絲團】
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