每個人面對愛情的態度、行動都不一樣，有的人口條很好，經常說甜言蜜語逗另一半開心，不過《搜狐網》命理專欄就點名金牛座、巨蟹座和處女座，這3個星座的人比較務實，比起甜言蜜語更喜歡用行動來表達自己的愛意。

1、金牛座

金牛座情感細膩且長情，比起說很多甜言蜜語，他們更喜歡用行動表示，總是默默地為另一半付出，想要把最好的一切都送給對方，當另一半難過時也會陪在身旁，在金牛座的心裡，愛情不光是說說而已，而是要以真心做出行動，就算對方沒有察覺自己的用心也沒有關係。

2、巨蟹座

巨蟹座較沒安全感，因此很難愛上一個人，當他們陷入愛情時，不太會說甜言蜜語，反而總是用行動去證明一切，他們認為只有行動才能完整表達出自己的愛意，甜言蜜語只不過是沒有用的花招，隨著時間流逝，另一半就能看出那些言語有多空洞，而自己所做的事情才能營造幸福。

3、處女座

處女座雖然不太會說甜言蜜語，但其實早已經在心裡把另一半的喜好、習慣都熟記在心，他們在愛情裡是比較務實的類型，雖然不會用言語逗另一半開心，卻會用最實際的行動讓對方感受到自己的真心，而且他們的付出不比其他人少，反而更加細心呵護、維繫彼此之間的感情。