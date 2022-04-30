運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布12生肖一生運勢預測，生肖屬鼠、龍、猴、豬的人注定好命，不太會遇到什麼挫折，一生平順；屬虎、蛇、羊的人要好好保養身體，否則容易引來病痛；牛、兔、馬易被小人陷害，與人來往時一定要特別謹慎。

▍生肖鼠

屬鼠人很機智，會察言觀色，善解人意。他們態度正直積極，一生都快樂無憂，往往有祖上深厚的根基，遺產比較豐厚。男性能與心愛的對象結婚，事業成功；女性婚姻幸福，旺夫旺子，各方面都很順利。

▍生肖牛

屬牛人命好運好，且有福星在身邊，所以衣食無憂，事業成功。他們工作上有貴人相助，常常能得到機遇，因此有著富貴的人生。不過因為事業輝煌而遭人嫉妒，應謙虛些，修身養性。

▍生肖虎

屬虎人有著過人的才華和膽量，凡事常常能如願，所以能成大事。他們重情重義，因此人緣好，無論到哪都能擔任領導角色。對父母孝順，婚姻美滿。不過健康狀況比較差，應多加注意身體保養。

▍生肖兔

屬兔人貴人緣深厚，所以一生有貴人相助，能找到與自己相配的另一半，郎才女貌，和諧美滿，一生無大災大難。而且聰明伶俐的屬兔人還能得家人幫忙，易在家族產業中工作，不過要注意身邊有壞人阻礙。

▍生肖龍

屬龍人天生貴氣，聰明智慧，個性很好勝，事事都優於他人。他們有理想，能得到貴人的相助，步步高升，在事業上可以大展拳腳。他們一生都很吉利，沒有大風大浪，生活富足幸福。

▍生肖蛇

屬蛇人個性沉穩，做事認真嚴謹，能專注某一領域作出成績。他們非常能幹，命中有貴人相助，所以在事業上很容易成功，繼而資產豐厚，一生富裕。但是常有小病痛纏身，小破財的事情也會發生，要多注意。

▍生肖馬

屬馬人上進心強，遇到一些挫折也不會放在心裡。屬馬人開朗熱情，人緣好，他們有兄弟朋友幫助，求財順利，吃穿不愁，財富運氣好。但因他們易招小人眼紅，所以有時會遇到困難，但是不影響整體的好運氣。

▍生肖羊

屬羊人擅長社交，有不錯的人脈資源，能力強、貴人多多。他們總是權衡利弊，做事仔細，不會給小人留把柄，更沒有大破財的機會，所以一生運氣好，無災無難。不過小病比較多，只要平時多注意保養，通常都比較長壽。

▍生肖猴

屬猴人一生快樂幸福，能得到家人的大力支持，可有條件做自己喜歡的事情。他們有旺盛的事業，能得前輩提攜，也樂於扶持新人，一生都受人尊敬，財源順暢，財富和名利兼得。

▍生肖雞

屬雞人生性靈活聰明，勤奮好學，事業能順順利利。財運不錯，無論上班還是自己創業都能賺不少錢。不過晚年則容易敗退，需謹慎理財，避免破財，不過由於年輕時創下的基業，晚年也可衣食無憂。

▍生肖狗

屬狗人一生都多喜事，各方面都非常順利。他們事業上力求謹慎和保守，在一些傳統行業能展露頭腳，不過要改正急躁的毛病，否則容易出意外。家庭和諧，比較幸福，婚姻可令運氣變好。

▍生肖豬

屬豬人命中福星照命，家業發達，一生富貴。且有貴人相助，在官場上也可連升三級，令人羨慕。屬豬人心地善良，樂於助人，不愛計較，不會亂發脾氣，他們運勢好、福報多，日子過得無憂無慮。

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