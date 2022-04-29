新竹客運公司經營桃竹竹苗34條公車路線，因疫情持續虧損和油價上漲等原因，9月12日將停駛不玩了！勢必衝擊學生、長輩及上班族通勤問題，成地方關切話題，立委林思銘指出，已要求交通部召開桃竹竹苗4縣市協調會，與新竹客運溝通絕不能全部停駛，影響民眾搭乘大眾運具的權益。

公路總局新竹區監理所所長吳季娟表示，新竹客運34條公車路線營運許可是在9月12日到期，若不再營運，依照公路法有2年的落日期，並不是馬上停駛。

吳季娟說，因疫情關係新竹客運對一些路線已採取減班行駛，該所目前一直在和新竹客運溝通，也徵詢各地方政府對路線停駛的意見，將會開會討論希望在不影響民眾通行權益的前題下，新竹客運能將路線做優化調整繼續營運。

立委林思銘說，新竹客運3月30日發文給交通部公路總局，指在桃竹竹苗經營的34條公路客運路線，營運許可證9月12日到期後不再續營，對需要公車外出的長輩、學生及上班通勤族，將發生無車可搭的嚴重問題。

林思銘在立法院提出質詢，交通部長王國材承諾協助處理，將由公路總局召集桃竹竹苗4縣市政府與新竹客運召開協調會，他希望公路總局以增加補貼或者路線整併等方式，讓新竹客運繼續營運，絕不能全部停駛。

交旅處長游志祥表示，新竹客運將停駛34條公車路線，新竹縣境就有16條，且多屬偏鄉的公車，跨縣市的則有24條，縣府每年編列4700多萬元補貼經費，如果停駛將對竹東、新埔、尖石、五峰等偏鄉通勤民眾造成很大衝擊。

游志祥說，已向公路總局明確表達，縣民的交通服務不能中斷，請公路總局積極協調新竹客運，整併運量不足的路線繼續經營，或者轉介其他有意願的業者繼續提供服務。

游志祥指依照公路總局各區監理對客運停駛處理原則，日駛6班次以下，平均每車公里載客人數5人以下者，得檢附最近6個月營運績效，依監理程序申請停駛，因有2年落日期，新竹客運對大部分營運到期的路線，應該會先採取減班行駛，若有停駛路線，將會與公路總局研究如何補足缺口。