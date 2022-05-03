佳邦（6284）董事會決議配息1.2元，含盈餘分配0.6元、公積配息0.6元，以佳邦今日收盤價計算，隱含現金殖利率約2.3％，盈餘發放比率約29.7％；佳邦同時公布第一季財報，第一季每股盈餘達1.02元。

大毅配息4元 隱含現金殖利率逾7％
這檔配息9元 殖利率達10.72％
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