特斯拉8月初股東會 就股票分割進行投票 22:072022/05/03 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國電動車商特斯拉將在8月2日於德州奧斯汀舉行股東大會，就3月提出股票分割進行投票。其2020年8月從宣布到執行分割的兩周半內，股價大漲逾60％，因此投資人樂見股票再分割。其股價2日上漲3.7％後，3日盤前上揚0.3％報905.8美元。 若悔婚須付10億美元分手費...特斯拉市值 暴跌近3個推特 保生文創設計賽 網路投票 #上揚 #股票分割 #特斯拉 #投票 #分割 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德支持禁運俄油推高油價 美元強勁壓抑金價 12:122022/05/03 財經 特斯拉深夜傳淒厲女聲「我死得好冤」 人妻嚇壞奔逃 16:502022/05/02 財經 《國際產業》特斯拉再出包 中國大陸召回近1.5萬Model 3 16:292022/04/29 財經 避險買盤強 黃金需求Q1增三成 04:102022/04/29 財經要聞 馬斯克想任意推文 法官駁回：仍須律師審查發出 12:452022/04/28 國際 陸29日起股票交易過戶費 整體減半 21:492022/04/28 財經 才剛收購推特 馬斯克再放話喊：下一步要買可口可樂 10:342022/04/28 財經 陸港觀盤－擺脫不確定因素 陸股拚逐步上揚 04:102022/04/29 全球財經 《產業》SCFI連15跌 美西線上揚28美元 16:402022/04/29 財經 美國債息 4月一路走高 04:102022/05/03 財經要聞 聯電、聯發科法說報喜 台股早盤小幅反彈 10:222022/04/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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