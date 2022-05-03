美國電動車商特斯拉將在8月2日於德州奧斯汀舉行股東大會，就3月提出股票分割進行投票。其2020年8月從宣布到執行分割的兩周半內，股價大漲逾60％，因此投資人樂見股票再分割。其股價2日上漲3.7％後，3日盤前上揚0.3％報905.8美元。