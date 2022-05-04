電子終端需求不振持續衝擊市場氛圍，摩根士丹利證券最新針對面板驅動IC（DDI）產業指出，隨半導體產業循環可能反轉、大陸力推半導體在地化，DDI成最大受害者，聯詠（3034）未來幾年獲利將大幅度衰退，再將推測合理股價砍至272元，給予「劣於大盤」投資評等。

大摩示警聯詠並非新鮮事，早在2021年5月市場仍對聯詠前景一片看好時，就率先外資圈降評，當時將推測合理股價由777元，一舉砍至414元，10月再降至313元，這兩次合理股價估值的諧音也都成為股民茶餘飯後話題。摩根士丹利證券最新研判，DDI過去幾年雖是炙手可熱的市場，現在反而因為半導體供應趨於正常，以及終端消費需求疲軟衝擊電子業，出貨量將明顯衰退，成為毛利率、單位售價下滑最大受害者。

保守派外資估計，聯詠2022年每股純益65.08元，與2021年相比幾無成長，然從2023年起面臨「斷崖式」衰退，每股純益大減四成以上，降至36.8元，2024年情況不僅未見好轉，獲利還會持續年減33％，每股純益24.3元。