過去在零利率環境下，「兩鳥在林不如一鳥在手」的諺語不符時勢所趨，「一鳥在手」(即手握現金或債券)一文不值，所以投資人被迫投資更具風險性的資產(即兩鳥在林)；不過，升息號角吹起對風險性資產報酬構成挑戰，也就是說，「一鳥在手」又開始有價值起來，增持政府債的時機出現。

施羅德投信表示，過去十年緊縮的財政政策與寬鬆的貨幣政策現狀，將出現逆轉。新冠疫情和地緣政治衝突加速了政府採取更多干預，我們將會看到回歸寬鬆的財政政策與收緊的貨幣政策。債券價格過去幾個月大幅滑落，美國十年期公債殖利率從2021年的1.2％上升到超過2.5％、德國政府債殖利率也從-0.7％上揚至0.8％；美國信貸指數殖利率更從1.75％上升到4.5％，自1980點以來從未出現過這樣的百分比變化，因此建議逐步加持債券。

隨著投資人愈來愈習慣俄烏戰爭風險的股價反映，股市已經從超賣中反彈，預期股市將夾在利率上升和大宗商品價格的矛盾當中，使得今年的報酬會較為溫和。

Q2的市場策略，施羅德建議加碼債券減碼股票。俄羅斯入侵烏克蘭後，替波動的市場增添更多不確定性，下調本季對股票的觀點。在地緣政治風險、成長動能觸頂與升息的背景下，我們偏好其他資產類別。

在殖利率大幅上升之後，施羅德在政府債操作由減碼轉為加碼，然較長天期的債券仍易受黏性通膨(sticky inflation)影響。隨著波動性顯著增加，投資人將追求更高殖利率作為補償。