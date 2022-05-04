關山農會米國學校取得興辦事業許可，由台東縣長饒慶鈴親頒發許可函，米國學校未來3棟倉庫規劃為住宿空間、鄉村劇場及農村教育解說中心。（蔡旻妤攝）

關山農會米國學校取得興辦事業許可，由台東縣長饒慶鈴親頒發許可函，米國學校未來3棟倉庫規劃為住宿空間、鄉村劇場及農村教育解說中心。（蔡旻妤攝）

關山農會米國學校取得興辦事業許可，由台東縣長饒慶鈴親頒發許可函，米國學校未來3棟倉庫規劃為住宿空間、鄉村劇場及農村教育解說中心。（蔡旻妤攝）

關山鎮農會米國學校是台東縱谷地區重要旅遊景點，台東縣府協助關山鎮農會取得興辦事業許可，並由縣長饒慶鈴親自頒發許可函。饒慶鈴說，藉此重新規畫建物使用及增加功能性，進一步活化建物空間，期盼吸引更多旅客及提升整體遊憩品質。

為帶動在地觀光產業發展，關山鎮農會2015年將閒置的舊碾米工廠改建成米國學校，米國學校所坐落的5筆土地30餘年前被編定為特定農業區特定目的事業用地，現有的大型倉庫雖有合法使用執照，但因早期未取得興辦事業計畫許可，導致後續無法變更使用執照用途，限縮了建物的功能性及利用性。

米國學校位於省道台9線旁，除販售及推廣當地農特產品外，更設計一系列以米為概念的食農教育體驗遊程，如客家米食糕點製作、客家擂茶及香米包裝製作體驗等遊程，吸引許多旅客造訪。

米國學校附設餐廳販售古早味碗公飯，以遠近馳名的關山米，搭配在地季節性新鮮食材，成為在地特色餐飲，近年更在休耕期間租用鄰近農田，架設稻草迷宮及種植向日葵花海，慕名遠道而來的遊客絡繹不絕。

饒慶鈴表示，關山鎮農會向縣府申請興辦事業許可，由跨局處共同檢視相關法規及計畫提報內容，僅不到3個月即審議通過。縣府近年解決關山親水公園20多年的土地問題，也爭取經費辦理關山小鎮周邊旅遊環境的改善工程，更新自行車道等老舊設施，讓關山以更優質的面貌呈現。

農業處長許家豪指出，在通過興辦事業許可後，藉由農村深度體驗遊程，將其中3棟倉庫分別規畫為住宿空間、鄉村劇場及農村教育解說中心，未來的米國學校將有更多元、更有利的發展契機。