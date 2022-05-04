貴人指的是命中來扶助的人，尤其在事業發展上，如果關鍵時刻有貴人幫忙，往往能更上一層樓。運勢命理網站「旺好運」分析，如果一個人的額頭、印堂、下巴、命門部位飽滿，或是鼻樑挺拔，這些都代表他們一生貴人運很旺，無論在生活或職場上都有人幫助，遇到困難也不需擔心，往往能一路順遂，過著沒有阻礙的幸福生活。

▍1.額頭飽滿

在面相中，額頭屬上庭，是「官祿宮」之所在，與貴人、財富、事業、家庭等狀況相關，若是額頭寬闊飽滿，表示這個人處事態度圓融，待人充滿風度，社交能力很好，身邊貴人很多，會對事業帶來極大幫助。

▍2.印堂飽滿

印堂位於兩道眉毛中間、鼻子山根上方之處，若此處飽滿、有光澤，大多是有福氣的吉相，他們對人善良熱誠，樂於助人，所以人緣、貴人運都非常好。

▍3.下巴飽滿

下巴飽滿的人有毅力、肯吃苦，且一生財運、貴人運都極旺，遇到困難都有朋友出手幫忙，在事業上非常努力，同時又有貴人扶持，因此能順利達到不錯的成就。

▍4.鼻樑挺拔

鼻子在面相中與事業、財運、貴人有關，鼻樑挺直、鼻頭圓潤的人，表示他們能力強，各方面都有自己的獨到見解，工作上還有貴人提攜，且會與貴人互相幫助，一起做出亮眼的成果。

▍5.命門飽滿

面相學中，「命門」是耳朵與顴骨之間的部位，這部位飽滿豐厚的人，表示福氣、財運都很旺盛，能守住大財，一生都有貴人相助。

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