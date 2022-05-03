司法院推動民事金字塔型訴訟制度，配套措施遭朝野立委質疑。民進黨立委今召開記者會表示，近年將近90％的案件上訴三審都被駁回，司法院不該偷渡、強推「許可上訴制」，直接剝奪人民的訴訟權利。

與會的法務部代表表示，「許可上訴制」強調在第三審採嚴格法律審前，必須有堅實的事實審，包括律師強制代理、訴訟扶助等配套措施等；修改制度前，不該冒進。

民進黨立委高嘉瑜、蔡易餘及許智傑今舉行「金字塔改革？最高院躲在象牙塔閉門造車，打造人民訴訟權的靈骨塔」記者會，主要是目前人民對於司法判決的信賴尚無顯著提升，陳情冤錯案的情形亦有所聞，而金字塔型訴訟制度應以「堅實的事實審」為前提，草案卻看不出堅實事實審的配套措施，包括如何提升事實審法官人力及審判品質、如何落實強制律師代理、對經濟弱勢者如何保障其辯護權等。

高嘉瑜指出，司法院版刑事訴訟金字塔上訴（第三審）草案，存在四點疑義，包括曲解司改國是會議之目標、不當限制人民訴訟權、司法裁判見解凌駕於法律？體系失衡及未與憲法訴訟法銜接。

高嘉瑜批評，司法院曲解司改國是會議的目標，偷渡「許可上訴制」，讓法官可以恣意決定要不要受理民眾的上訴案件，未來民眾恐「直接二審定讞」，遭剝奪第三審的上訴權。

她舉例，2016年至2020年最高法院刑事上訴案件終結情形以「駁回上訴」比例最高，高達8成4至8成9之間，將近90％的案件上訴三審都被駁回，未來若完全任由法院「許可上訴」，縱使減輕最高法院的負擔，代價卻是人民的上訴權被嚴重限制。

許智傑說，金字塔型訴訟制度原本是理想的制度，但在現實執行面有落差，現行一審、二審事實審還不夠成熟，恐使部分冤案在二審就被擋住。

他還舉民進黨前立委高志鵬觸犯貪污圖利罪為例指出，一審有罪、二審無罪、更審有罪和無罪都有可能，但到了最高法院，遇到過去曾開記者會罵過的法官，該法官正好是決定是否駁回上訴的關鍵人物，這樣的判決人民會信服嗎？

他認為，司法改革應該先建立公正第三者作裁判、讓人民有「還清白」上訴機會等配套，才能推動符合社會現狀的改革，「倉促上路危險性很大」。

蔡易餘說，現在司法案件越來越多，法官業務量增加，應該思考如何增加法官的人力、減少行政工作等業務，而不該使「三級三審」窄化，應該解決這個問題，而非強推「許可上訴制」，直接剝奪人民的訴訟權利，司法改革還是要以人民的訴訟權作為核心的價值。

與會的法務部科長李思達表示，法務部認為，金字塔型訴訟度有沒有包含「許可上訴制」還要再探討，因為在採取嚴格法律審之前，必須有堅實的事實審，包括律師強制代理、訴訟扶助等配套措施，才能修正第三審制度。

此外，他表示，對於最高法院、憲法法庭的定位和職權，應維持最高法院兼顧解釋法律的功能，不能剝奪人民上訴的權利，修改制度還是要廣徵法律學者、實務工作者、立委的意見，不該冒進。