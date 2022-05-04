美國聯邦準備理事會（Fed）正舉行為期兩天的政策會議，市場普遍預期本次將升息2碼，美股周三（4 日）早盤漲跌互見。
美國聯邦準備理事會（Fed）正舉行為期兩天的政策會議，市場普遍預期本次將升息2碼（1碼是0.25個百分點），並在6月再度升息。
美國媒體《CNBC》訪問30名專家，他們預測Fed本次將宣布升息2碼，是睽違22年來最大的升息幅度，然後在6月進一步升息。這些受訪者預估，Fed到2022年底時，將把利率調升至2.25%，終端利率(Terminal Rate)在2023年8月將達到3.08%。
而截至台北時間周三（4 日）23時許，道瓊工業指數上漲31.20點（或0.09%），暫報33159.99；那斯達克下跌132.67點（或1.06%），暫報12431.08；S&P500下跌11.94點（或0.29%），暫報4163.54；費城半導體下跌27.59點（或0.91%），暫報3017.30。
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將台北時間5月5 日凌晨2點公布利率決議，市場普遍預期將大幅升息 2 碼，此外也預期Fed 將公布縮減近 9 兆美元資產負債表的計畫。
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