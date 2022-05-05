來自歐盟的一名消息人士對路透表示，匈牙利和斯洛伐克將可獲得歐盟石油禁運的豁免，並且根據現有合約，兩國在2023年底前仍可以繼續購買俄羅斯石油。

歐盟執委會在周三宣布，將在六個月內逐步禁止俄油，並在今年底前禁止成品油。

消息人士指出，為了讓反對禁運的國家不要否決該提議，執委會讓匈牙利和斯洛伐克延後禁運的時間。此一例外涉及到兩國與俄羅斯簽訂的原油供應合約。

執委會的提議需要所有歐盟各國的支持才能被採納接受。

另一位消息人士指出，折衷方案可能會讓斯洛伐克和匈牙利推遲到2023年底才實施禁運要求。

嚴重依賴俄羅斯石油的匈牙利已經多次表示，不會簽署涉及能源制裁的協定。斯洛伐克也是依賴俄羅斯化石燃料最嚴重的歐盟國家之一。

據國際能源署(IEA)資料顯示，去年斯洛伐克和匈牙利從俄羅斯進口的原油和石油產品中，進口占比分別高達96%和58%。