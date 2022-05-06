周五下午將召開法說會富采(3714)，單季獲利7.59億元，季增71.77%，明顯較去年同期赤字好轉，每股盈餘轉盈且重返1元，每股稅後純益1.11元，第一季擬不派利。富采4月營收29.53億元，月減0.1%、年增1.4%，符合預期；前4月營收114.99億元，年增17.4%。紅鏈影響，法人仍維持中立評等。周五挾法說行情，盤中跌幅收斂，下跌0.50%報60.3元，5日線、60元關卡失而復得。

富采第一季營收85.46億元，季減13.26%、年增24.24%，減幅也較公司原先預期擴大。獲利能力方面，毛利率21.78%，與去年第四季還原後毛利率相當，營業利益5.30億元，季減29.17%，營益率6.2%。因業外淨收入回升，稅前純益7.04億元，季減6.65%。因無一次性稅務調整且少數股權利益下降，稅後純益7.59億元，季增71.77%，明顯較去年同期赤字好轉，儘管第一季營收出現季節性淡季效應，然首季每股盈餘轉盈且重返1元，每股稅後純益1.11元。公司董事會決議，111年第1季股利分派情形，擬不派利。

富采4月營收，在傳統淡季之下，富采4月營收29.53億元，月減0.1%、年增1.4%，符合預期，與預估差異為-3.19%；累計前4月營收114.99億元，年增17.4%。

展望第二季，因傳統淡季已過且Mini LED、高階紅光應用需求佳，法人預估營運動能向上。但因大陸COVID-19疫情影響，華東地區實施嚴格封控，部分供應商、客戶停工或調降產能，且物料運輸受到限制。4月營收表現持平，法人預估第二季營收將季增10.65%。

2022年方面，資本支出預計由2021年的47.32億元提高至55億元；Mini LED產能方面，去年第四季至今年第一季透過改善良率、生產效率等方法，年產能約120萬片，公司預計今年上半年將擴大Mini LED產能至150萬片，預估Mini LED將持續帶動今年2022年營運增長。因將持續受惠於Mini LED、感測、車用等應用需求帶動，法人預估營收、毛利率同步走揚，營收年增8.55%，毛利率可望拉升至23.06%，營業利益年增51.26%，稅後純益年增53.87%，EPS估達4.89元。

法人投資建議，首季EPS 1.11元，優於預期主要來自於業外淨收入挹注；而4月營收符合預期。法人預估Mini LED及高階應用將持續帶動2022年營運增長。惟大陸廠商三安光電通過美系大廠認證，最快於第二季加入供應鏈，且其採取低價搶單策略，壓抑富采評價空間，投資建議維持中立。