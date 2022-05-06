新仁橋截彎取直，橋長由67公尺增至112公尺，採鋼箱梁式結構減少落墩數，降低水患發生。(曹婷婷攝)

台南關廟新仁橋舊橋長67公尺，路線彎折且橋梁長度不足，汛期常有水患，為解決淹水沉痾，台南市政府規畫把新仁橋拉直拉長，改建為橋長112公尺，同時將關廟砲校10公尺聯外道路延伸到北新街，將4米道路拓寬為10米，擴大砲校生活圈帶動周邊發展，去年6月開工，預定今年7月完工。

台南市政府與國防部合作，由市府代辦永康砲校遷建與開發案，於關廟新的湯山營區外開闢2條主要聯外道路。

工務局長蘇金安指出，當初規畫砲校2條聯外道路分別為20米與10米，20米聯外道路延伸至台19甲線，10米聯外道路則只跨越至國道3號，未延伸進入社區，考量國3以南僅為4公尺道路，加上當地新仁橋橋梁長度不足，當地飽受水患，決定往南將10米聯外道路延伸進新埔社區，同步改建新仁橋，採鋼箱梁式結構，3墩減為2墩，降低水患發生機率。

新埔里長張敬仁說，「盼這天盼好久了！」他說，新仁橋橫跨鹽水溪上游，八八風災時曾淹水到1層樓高，前年豪大雨也還淹到約胸口高度，淹水是當地住戶惡夢，隨著許縣溪橋到新埔橋的堤防去年完工，去年大雨來襲，只小淹到膝蓋，淹水已有改善，如今新仁橋改建即將完工，今年汛期應該不用再擔心淹水了。

工務局指出，這項工程包含新埔二街拓寬與新仁橋改建，橋梁長度從67公尺拉長至112公尺，路廊總長約370公尺，寬度10公尺，總經費約1億3900萬元。

市長黃偉哲表示，新仁橋改建完工後，除了可改善既有新仁橋橋梁長度不足所造成的水患問題，並將砲校東南側的10公尺道路往南延申至關廟區北新街，對當地交通網絡更便利，受天災影響機率也大大降低，地方也很期待，砲校進駐後，能為地方帶來繁榮。