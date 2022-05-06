益生菌保養品開始出貨，又獲北美紅麴原料訂單，晨暉(1271)4月營收3,244萬元，年成長17.85％，創歷史同期新高紀錄；前4月營收達1.13億元，年成長23.59％，同步改寫歷史同期新高。

晨暉表示，4月益生菌保養品開始出貨，加上接獲北美客戶紅麴原料訂單，推升4月合併營收創下歷年同期新高，亦創下今年以來單月新高，公司營運持續增溫。晨暉進一步指出，3款保養品目前已於線上及實體美妝通路進行銷售，後續訂單也已將按照既定時程出貨，預期隨著母親節檔期以及下半年保養品旺季來臨，可望為公司營運再添成長動能。

晨暉指出，隨著本土疫情升溫，消費者對健康防護意識提升，帶動益生菌及大紅麴相關產品訂單增加，而為進一步拓展國內市場，公司持續佈局旗下子公司與經銷商合作販售紅麴複方產品及益生菌產品，預計今年合作據點將能突破200個。

晨暉深耕海外市場有成，連續數年接獲北美客戶紅麴原料訂單，訂單需求穩定成長，公司目前在北美、歐盟、亞洲都有合作伙伴洽談中，公司也積極深化旗下益生菌、紅麴菌株產品價值，打造全新的菌株合作模式，確保公司的競爭優勢，力拚今年營運規模再創新高峰。