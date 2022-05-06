中鋼6日召開董事會，通過第一季財報案，業績亮麗，單季稅後淨利達到107.71億元、年增19.41％，EPS為0.70元，優於去年同期的0.58元。

中鋼表示，雖然第一季鋼品銷量略比去年同期減少，但因鋼品售價高，和轉投資效益貢獻，以致業績表現較去年同期成長。

第一季財報－義隆 獲利季減27.5％
寧德時代半天成交值創新高 股價午後再下挫跌8％
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