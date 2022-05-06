中鋼首季稅後淨利達107.71億元 年增19.41％ 15:462022/05/06 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼6日召開董事會，通過第一季財報案，業績亮麗，單季稅後淨利達到107.71億元、年增19.41％，EPS為0.70元，優於去年同期的0.58元。 中鋼表示，雖然第一季鋼品銷量略比去年同期減少，但因鋼品售價高，和轉投資效益貢獻，以致業績表現較去年同期成長。 第一季財報－義隆 獲利季減27.5％ 寧德時代半天成交值創新高 股價午後再下挫跌8％ #中鋼 #稅後淨利達 #日召開董事會 #第一季財報 #業績 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》樂觀業績+銀行股提振 歐股歡呼升0.53% 09:322022/05/04 財經 11家股東人數暴增創新高 台積電股東 單月飆增10萬人 04:102022/05/04 財經要聞 中鋼構首季稅後淨利1.09億 EPS 0.55元 19:232022/05/04 財經 外銷大增 中鋼4月出貨13月新高 04:102022/05/04 財經要聞 電商寒冬至 eBay、Shopify財測失色 04:102022/05/06 全球財經 健椿Q1營收獲利雙創同期新高 11:472022/05/05 財經 中鴻 首季獲利大減七成 04:102022/05/06 證券．權證 聚積Q1獲利 同期新高 04:102022/05/05 證券．權證 疫情衝擊Q2獲利 王品：應屬短期干擾 16:592022/05/05 財經 富采Q1 EPS重返1元 較去年同期轉盈 10:322022/05/06 財經 Q1財報優＋跌深反彈 鋼鐵股重展漲勢 13:322022/05/05 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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