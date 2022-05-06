恒大集團董事局主席許家印昨在月度會議上稱，恒大集團4月份實現銷售額30.9億元人民幣（下同）。商品房銷售非常重要，沒有銷售，就無法完成全部保交樓的任務；沒有銷售，就不可能走出困境、還清債務。

許家印稱，恒大集團從大年初六就啟動了復工復產工作，目前已實現562個保交樓項目正常施工、179個保交樓項目正在復工復產過程中。努力實現所有保交樓項目全面正常施工，堅決完成5月份10萬套的交樓目標。

許家印說，「在商品房營銷方面，我們深刻地認識到銷售的重要性。沒有銷售，就無法完成全部保交樓的任務；沒有銷售，就不可能走出困境、還清債務。從去年9月到今年3月，公司每月銷售額僅兩三千萬元，銷售已基本處於停止狀態。去年12月份、今年2月份我們兩次啟動銷售，都沒有成功，我們壓力之大，不可想像。4月初，我們藉助工程建設轟轟烈烈的有利條件，精心策劃，第三次全面啟動營銷工作。這次我們成功了，4月份實現銷售30.9億元的輝煌業績。銷售的恢復，對恒大、對業主、對上下游合作夥伴、對所有債權人來說，太重要了、太重要了」。

此前，4月26日恒大集團在內部發佈《關於下發4月份第四周及黃金周銷售任務的通知》提到為推進各地區公司加快復工復產，加強4月及黃金周的銷售工作，規定4月份第四周及黃金周的銷售任務為10億元。