不動產代銷產業龍頭海悅國際（2348）於今（5）日公告2022年4月合併營收，單月達4.95億元，月增1％、年增16.73％，繳出雙成長表現。展望上半年，由於第2季代銷業務明顯回溫，預期上半年可望維持與去年同期相當。

海悅表示，4月起面臨台灣本土疫情擴大，新冠肺炎確診數急速攀升，然在維持「正常過生活」的原則下，與去年全國三級警戒時期，海悅代銷建案接待中心來客數當時下滑八成相比，今年4月份平均每週來客人數只減少兩成。

海悅表示，在4月新建案銷售挹注的指標個案，包含台北市《擎天森林》、《敦仰》、新北市《大同莊園3》、《和峻樹學院》、《榮馥大苑》、《聯上澐朗》、《宏普Garden Park》、桃園市《大華首捷》、《青上之河》、《麗晶花園廣場》、台中《浩瀚湖濱城》、《元鈞坐忘山》、台南市《桂田磐古2》、《湖映白》與高雄市《國城定潮》等業績貢獻下，推升4月代銷收入近5億元，較上月與去年同期成長。

海悅表示，目前全台建案銷售，以有交通、產業等實質條件支撐的區域房市表現較佳，而受到烏俄戰爭、全球疫情未歇干擾，台灣在面臨通膨下亦採逐步升息政策，且由於營建成本高漲，因此建商多傾向以合理房價銷售穩健去化為優先，讓房價表現回歸市場機制。

海悅進一步指出，受益代銷建案全台佈局策略，今年在手案量維持2,000億元的高檔水位。

海悅因應央行房市信用管制與升息環境，已於4月22日董事會決議辦理私募國內轉換公司債，為公司規劃多元且資金成本相對低的籌資方案，本次籌資主為充實營運資金、健全財務結構或支應其他資金需求等一項或多項用途，未來於募資效益顯現後，財務結構將更趨健全，有利公司長期發展，對股東權益應尚無不利之影響，此案將於6/17股東會討論議案確定。