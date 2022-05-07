《財訊》報導指出，東鹼股價長期都在20元上下區間遊走，2021年受到散裝航運市場熱絡加持，年中股價衝過30元後盤整。近期再受惠2021年財報表現優異及成為戰爭受惠股兩大利多，股價從1月底盤中的最低點30.9元起漲至今，最高來到73.1元，大漲1.3倍，被市場封為今年「妖股」之一。

俄烏戰爭導致鉀肥的原料出口受阻，加上散裝航運市場今年也不看淡，兩大利多讓過去不受關注的東鹼，股價短短兩個月飆漲逾1倍，反映了市場依舊樂觀預估今年獲利的成長性。人氣雖然強強滾，但期待東鹼股價仍將隨戰爭延續而繼續上攻的投資人，還是應該謹慎為上。

獲利雙引擎 貼補餐飲缺口

根據《財訊》報導，東鹼2021年獲利6.71億元，較2020年暴增2.85倍，每股盈餘（EPS）2.69元，主要是來自化工類產品和船舶運輸兩大業務貢獻。東鹼2021年化工類產品與船舶運輸的營收年增都在兩位數以上，船舶運輸更高達3成，彌補了第三大業務──餐飲受到疫情影響，營收年減27%的慘況。

東鹼今年營運還是繼續暢旺，因為東鹼的化工類產品中，有一產品是硫酸鉀，是一種高級鉀肥，主要製造原料是氯化鉀和硫酸。

《財訊》報導指出，自去年4月開始，全球肥料需求強勁，氯化鉀的價格急速飆升，讓製造硫酸鉀的成本提高，價格也隨之調漲。今年俄烏戰爭爆發，氯化鉀主要生產國俄羅斯受限於多國制裁無法出口貨物，硫酸鉀的原料來源稀缺，價格持續飆高，讓東鹼第一季營收就衝上19億元，年增1.25倍。統一投顧預估，今年東鹼獲利將翻倍，鉀肥相關業務的獲利占比，將由2021年的約48%大幅提升至70%。

另外，東鹼的船舶運輸業務，仰賴15艘輕便型散裝船的租金收入，去年此項業務營收達17.1億元，是僅次於硫酸鉀的業績貢獻來源，也讓東鹼成為市場上流傳的「隱藏版航運股」。

不過，兩大助長東鹼營運飆速的關鍵因素，未來仍存在許多不確定性。首先，全球鉀肥價格暴衝起因於俄烏戰事，但由戰爭帶起的基本面題材，到底能不能長期持續？

根據《財訊》報導，如以中國硫酸鉀價格為例，今年前3月價格確實都在逐月走揚，3月底甚至衝破每噸5千人民幣，達5059人民幣；而四月最新的價格是5050人民幣，未來必須關注報價是否有漲不上去的狀況。

變數不少 成長幅度恐收歛

再者，中國國家發展和改革委員會3月底宣布將向市場投放3百萬噸儲備肥，企圖穩定鉀肥的供應與價格，因此要注意中國官方對原物料的調控能力，影響鉀肥後續走勢的可能性。