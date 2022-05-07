大甲區華龍國小附設幼將增設幼幼班，並進行教學環境改善。（吳敏濟提供）

台中市大甲區華龍國小附設幼兒園現有3-6歲專班1班及學前特教班1班，為滿足學區內家長需求，111學年度將新設立2-3歲專班，學校透過教育局向教育部國教署申請教學環境整建工程經費，在市議員吳敏濟向中央爭取之下，終獲國教署同意補助199萬元。

華龍國小位於日南里大甲幼獅工業區內，日南里也是大甲人口最多的里，因工業區內無公立2-3歲的幼兒園專班，許多家長只能選擇將3歲前的孩子送至收費較高的保母、私立幼兒園照顧，或由夫妻中1人留職停薪照顧幼兒，也有選擇至大甲公立幼兒園就讀，但因僧多粥少經常無法如願。

為滿足學區內廣大家長們的需求，學校向市府申請111學年度新設立2-3歲專班，已獲教育局核准，為提供幼兒專用教室，學校透過教育局向教育部國教署申請教學環境整建工程經費補助，在市議員吳敏濟積極向國教署爭取下，終於4月底獲中央核定補助，經費共199萬元。

吳敏濟表示，校長丁鸝瑩今年3月與家長會長拜訪時得知學校在新的學年度即將招收2-3歲幼兒專班，急需將教室環境整修改造以提供做專用教室之用，因此主動協助向國教署爭取經費補助，近日已獲中央核定經費補助。

教育局幼教科長陳怡如表示，本次市府共向國教署提出4所學校申請增設幼兒園(班)經費補助，感謝吳敏濟議員主動向國教署爭取華龍國小等校申請經費補助，教育局也會主動協助並督導這四所學校儘速把環境改造工程做好，讓新生有一個良好的學習及照顧環境。

校長丁鸝瑩指出，學校將於111學年度開始招收2-3歲幼兒，為符合幼兒上課空間需求，將進行教學環境改善工程，把原3-5歲教室改成2-3歲專班教室，活動室改成3-5歲教室，包括教室天花板及地板裝修、廁所修繕、設備增購等，感謝吳敏濟議員協助向國教署爭取經費補助，學校會儘速辦理教學環境整建工程，務必會趕在新學期開學前完工，提供幼兒一個舒適的教學環境。

吳敏濟表示，台中市目前有0-2歲公托，公立小學有3-6歲的附設幼兒園，2-3歲幼幼班太少，雖然全市目前已有43班，但尚未普及，希望教育局加快腳步協助各區小學設立，讓年青的父母親能安心讓孩子從生下來就不用擔心養育及教育的問題，夫妻只要把小孩送到小學附幼，從2-6歲到直升國小畢業都不用擔心。