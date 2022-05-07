全球知名對沖基金橋水投資公司創辦人瑞達利歐表示，中國還會繼續進行經濟改革，將克服疫情挑戰，並避免陷入一場削弱國力的戰爭。經濟成長率雖會低於過去幾十年的水準，但仍很可能會大大超過美國的經濟增長率。

瑞達利歐接受陸媒專訪表示，中國還會繼續進行經濟改革，將會克服其面臨的疫情挑戰，並避免陷入一場削弱國力的戰爭。假設這些判斷是正確的，中國的增長率當然會低於過去幾十年的水準，但仍很可能會大大超過美國的經濟增長率。主要原因在於過去中國比現在更容易實現快速增長，因為過去中國的市場曾受到孤立，也非常便宜，所以改革開放能讓中國快速趕上。

他續稱，如今中國的市場變得更昂貴，人口結構也遭遇逆風，增長也就因此放緩。同時，中國還有很大的潛力做出改進，發展程度仍有提升空間。這表現在中國的人均GDP只有美國的四分之一左右。這一差距將會縮小。另外，教育和基礎設施等提高生產率的因素也有重大提升。

瑞達利歐還說，從與中美決策圈層內外的對話中，以及從對歷史記錄的比較，可以看到中國人比美國人更關注和理解歷史。另外，美國相對於中國，並沒有太多的歷史，對美國人來說，歷史只開始於1776年左右。他自己對歷史研究得越多，對現實的見解就越深。例如，對大蕭條的研究幫助他預測2008年金融危機，並平穩度過。