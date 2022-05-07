宅神朱學恒。（資料照片）

對於高登放棄投標1700萬劑快篩，陳時中表示「好不容易爭取到有快篩讓國人使用，現在少了這些量要另外再找」，還說傷害殷實商人，政治干預商業，引來民進黨圍攻國民黨，質疑要怎賠1700萬劑快篩？宅神朱學恒則說，那高登就繼續做啊，為何要撤標？這1700萬劑快篩本來就不在，醒醒吧！

對高登環球日前遭質疑資本額僅200萬，卻接下1700萬劑快篩採購合約，在輿論壓力下宣布放棄投標。陳時中日前被問及此事，先是長嘆一口氣，接著表示「好不容易爭取到有快篩讓國人使用，現在少了這些量要另外再找」，還說傷害殷實商人，政治干預商業。

陳時中此言一出，也引來綠媒及民進黨民代集體圍攻國民黨。民進黨立委陳亭妃昨就批評，國民黨以政治手段張冠李戴，就是要讓快篩試劑無法符合需求量，「1700萬劑，請問國民黨要怎麼賠？」

高登負責人劉緯澤昨（6）日接受媒體訪問時對「為何要棄標」做出回應，他說因為細節還沒談完，指揮中心給的時間真的很短，5月2日才出公文，拿這封公文給韓國原廠看，韓國原廠認為高登拿到政府採購單，細節還沒談完，5月3日就爆出一大堆事情。都還來不及跟韓國原廠解釋。

至於陳時中說是政治干預商業，劉緯澤直言「部長講話，我不能代表他」「我是真的想要幫，因為時間上太短了，又有很重的罰則，一直在協商，討論細節很多，真的做不到只能先放棄。」

而每劑95元有賺錢嗎？劉緯澤說，何謂有賺？0.5％的毀損率進去，不可能有賺，還是虧錢。記者追問，是不是就算國民黨沒有打，也不一定可以如期交貨？劉緯澤連說對對對，「你講到重點」，因為時間很趕，也要原廠做得出來。就算國民黨沒有罵，「我還是沒有辦法做」，因為還是有罰則。

宅神朱學恒昨（6）日在中天電視《大政治大爆掛》指出，既然高登希望幫台灣人民做事情，那就繼續做啊，為何要撤標？這家公司資本額200萬，16億元的案子，千分之一的罰則，罰一天公司就倒了，那就繼續虧阿！且這1700萬劑快篩本來就不在，醒醒吧！