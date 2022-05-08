日本東京都政府一項調查顯示，東京都23區內的「露宿者」（無家可歸者）平均年齡首度超過65歲，呈現高齡化傾向；而露宿者半數雖有工作收入，但平均月薪僅5萬2894日圓。

日本讀賣新聞報導，東京都政府公布一項以轄內23區「露宿者」為對象、每5年進行一次的實態調查，受調查的320人平均年齡來到65.1歲，是2003年開始調查以來首度超過65歲。另外，露宿街頭生活超過10年的人，占整體約4成。

這次調查是東京都政府2021年11月採面對面方式進行，受調查對象平均年齡較上次調查增加1.2歲。

有9成露宿者在固定場所生活，其中約3成選擇河川地；健康狀況屬「很不好」與「不太好」約占整體4成，且其中6成並未採取服藥等對策。

被問到之所以成為露宿者，2成受調查者表示是因為「破產或失業」；受調查者半數有工作收入，但平均月薪僅5萬2894日圓（約新台幣1萬2000元）；談到未來生活，有半數受調查者說「像現在這樣也可以」。

東京都政府負責人說，露宿時間長的高齡者已習慣露宿生活，要重返社會變得困難，他們將提供包括護理師到場諮詢等必要協助。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110508