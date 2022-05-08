《茶金》回甘NFT講求質感、美學的高品質盲包開箱動畫，讓粉絲驚豔充滿期待。（公視提供）

公視總經理徐秋華（左）與資深製作人徐青雲，共同宣告《茶金》回甘NFT5月16日線上開賣。（公視題供）

被喻為最美台劇的《茶金》，在今（8日）宣布《茶金》是公視第一個進軍元宇宙第一個NFT，即將推出《茶金》回甘NFT限量動態角色卡。消息一出，就有許多粉絲在社群平台心急喊聲，就怕買不到。

公視總經理徐秋華表示，《茶金》是公視最有發展潛力的IP，該劇成功挑戰台劇地板新高度，重現「和洋折衷」風潮的時代美學與氣味。播出後不僅佳評如潮，收視屢創佳績，花蓮文化創意產業園區的《茶金 戲劇經典場景特展》，吸引近12萬參觀人次，聯名商品品項與效益亮眼，更雙雙創下公視開台23年以來最佳紀錄。成功從線上到線下、從實體到虛擬，轉化IP，將「茶」變「金」！並帶動民眾對臺灣茶文化的關注。

為打造獨特性與亮點，由公視專業影視團隊精心設計，公視美術動畫團隊蕭明、黃淑萍、張有賢共同創作，為延續《茶金》所打造的時代美學，以素描的手繪感與水墨，融合劇中線條、火光、煙霧與華麗的顏色配搭，彰顯藝術性與品牌個性，並以動態方式呈現，化成歷久彌新的數位珍藏品。其中，在人物動態素描中，更隱藏了符碼，等待眼尖的粉絲來發覺。

《茶金》回甘NFT首波推出「主角人物系列」卡包，七位主角每位一張動態角色卡，全系列共七張，以精美動畫設計而成，加上演員親筆簽等。每包有2張動態角色卡，採盲包方式、隨機湊包，共發行198包。另外，還將推出豪華賦能抽獎，蒐集首波「主角人物系列」，七個角色各1張動態角色卡，就有機會與主要角色共進下午茶，近距離互動！購買該系列任何一個卡包，還有機會獲得劇中限量道具，如吉桑專用古董車車牌，日光審茶組、茶樣罐、化肥廠開幕紀念茶杯，以及限量演員簽名海報等。

《茶金》全劇共12集，由瀚草影視與公共電視製作，公視資深製作人徐青雲、金獎製作人湯昇榮、客家電視金獎製作人羅亦娌共同製作，金鐘導演林君陽執導，結合夯劇《火神的眼淚》，以及《我們與惡的距離》、《麻醉風暴》金鐘製作團隊聯手打造，連俞涵與郭子乾、温昇豪、薛仕凌、黃健瑋、李杏、許安植七位主演，為台灣首部4K／UHD HDR（高動態範圍）製作連續劇，試圖挑戰台劇天花板新高度。