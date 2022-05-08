該來的總是會來，阿富汗領導群塔利班集團(Taliban)在周六下令，所有的阿富汗婦女在公共場合時，必須套上不見頭臉的罩袍(Burqa)，證實了此前人們最擔心的事情，塔利班終究是個極端保守的伊斯蘭原教旨主義，一切的女性權利完全不復見，通通倒退回他們在1996~2000年恐怖執政時期。

美聯社報導，該法令還規定，女性只能在必要時才能離開主家，否則，男性親屬將會因為家中女性違反著衣規定，而面臨懲罰。

這是塔利班領導群發布的極度保守法令中最新的一項，但並非所有法令都已實施。例如在上個月，塔利班禁止女性單獨旅行，但經過一天的反對，這條法令就被默默地無視。

不過，顯然阿富汗人在經歷20年的自由開放以後，決定無視項禁令。星期日在首都喀布爾，街道上的多數婦女仍然穿著和以前一樣的大披肩(包裹頭髮和頸部，但臉部露出)，婦女也無不必男人陪伴，就進出喀布爾國際機場，而在城裡，婦女們也是獨自搭乘公車。

聯合國阿富汗援助團表示，這一決定違背了塔利班代表在過去十年的討論和承諾，他們多次向國際社會保證會尊重和保護所有阿富汗的人權，包括婦女與女孩的人權。

此前，塔利班決定關閉中學以上的女子學校，就違背了早先的女子教育權利承諾，之後許多女子中學宣告停課。

塔利班這樣其實害人害己，阿富汗急需國際援助，然而他們屢屢背棄保證，就不可能獲得國際捐助者的信任。

人權觀察的阿富汗高級研究員希瑟•巴爾 (Heather Barr) 敦促國際社會必須步調一致地向塔利班施壓，才有逼迫他們改善。

白宮國家安全委員會譴責塔利班的法令，並敦促他們撤銷。