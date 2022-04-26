巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院附近炸彈爆炸，造成4人死亡包括3名中國人。（美聯社）

大陸澎湃新聞引述《今日巴基斯坦報》報導，巴基斯坦卡拉奇大學校園孔子學院（漢語教學中心）26日發生汽車爆炸，造成3名中國公民——孔子學院院長黃桂平、職員丁木鵬（音譯）、陳賽（音譯），和他們的一名巴基斯坦司機共4人死亡，另有幾名當地人受傷。外電報導，當地分離組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）事後承認發動襲擊。

爆炸發生在當地時間下午 1 點 52 分，卡拉奇大學孔子學院（漢語教學中心）附近的一輛麵包車內。爆炸發生後，救援和安全機構到達現場並封鎖了該地區，開始了救援行動。當地媒體報導，死者中有3名中國人，其中2女1男。警方消息人士稱，確切的傷亡人數尚待調查。卡拉奇警察局局長古拉姆·納比·梅蒙說，根據初步調查，一名身穿罩袍的婦女可能與自殺式爆炸有關。

當地新聞報導，死者為中國籍卡拉奇孔子學院院長黃桂平、丁木鵬（音譯）、陳賽（音譯）和他們的巴基斯坦司機。

巴基斯坦總理夏巴茲強烈譴責爆炸的發生，並對此深表悲痛。