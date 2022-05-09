俄烏戰爭開打的同時，網路資訊空間也發生一場驚心動魄的戰爭。復旦大學中國研究院副院長范勇鵬表示，這場資訊戰永久改變了未來戰爭型態。他呼籲，中國應該以此為鑑，戰爭絕非只是軍隊的事情，而應考慮打造新的資訊戰指揮中樞和作戰系統，以便未來戰爭時能全面領導網路資訊戰、輿論戰。

范勇鵬日前在《這件是中國》節目中指出，在網路訊息世界裡，這確實是一場貨真價實的「世界大戰」。涉及範圍遠遠超出俄烏雙方。實際下場參戰的絕不僅僅是俄烏雙方，美國和北約都是直接插手，大企業、大銀行、非政府組織、國際機構都參與進來，就連中國等等這些不相關的國家和地區也被裹挾其中。「衝突已經不僅僅是兩個國家、兩支軍隊之間的戰爭。這就是未來戰爭的形式。」

范勇鵬說，更重要的是，全球大眾深度捲入。《紐約時報》專欄作家傅利曼說，這是首次由個人拿著手機在TikTok社群平臺上進行報導的戰爭。這種變化對雙方都是一把雙刃劍，美西方沒有辦法再靠傳統媒體的優勢來壟斷資訊；反過來，俄羅斯也沒有辦法壟斷戰場資訊。這場戰爭看起來好像已沒有局外人。

但他也提醒，任何一種武器都是雙刃劍，用得好可以殺敵，用得不好則會傷己，資訊戰也是一樣，一不小心就會產生意想不到的副作用。像烏克蘭總統澤倫斯基的演講，結果經常不是得罪德國、得罪美國，就是得罪日本，哪壺不開提哪壺。

范勇鵬還稱，西方不斷把自己主導的國際制度武器化，其實也是損人不利己。這次資訊戰向世界人民暴露一個重要事實，就是西方所有的新聞機構和社群媒體平臺都不是中性的，都可以拿來用作武器；這種武器化的做法短期內可能會產生巨大的殺傷力，但長期看卻會挖掉自身的信用根基。

此外，范勇鵬呼籲，從俄烏戰爭中的教訓來看，在戰略層次上，中國要進一步做好話語建設。資訊戰裡的輿論鬥爭，在制度層次上，要打造新的資訊戰指揮中樞和作戰系統。俄烏衝突資訊戰再次提醒中國，戰爭絕不僅僅是軍隊的事情；一旦開打就是全面戰爭、超限戰爭，應對思路也必然是全域性的。

他更建議，中國也許要考慮建立資訊戰的指揮中心，戰時來全面領導網路資訊戰、輿論戰，打響中國話語的全面戰爭，不給敵對勢力的資訊圍剿留下任何機會。建立起這個中樞機構後，要給民間力量和人民群眾留出更多的空間，當然前提是有甄別鑒定、有約束懲戒機制，要形成信任和授權機制。