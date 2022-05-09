中國大陸當地政府進行煤炭價格調控，產能增加，煤炭價格已逐步回歸到合理區間，西進水泥廠台泥（1101）、亞泥（1102）及信大水泥（1109）大陸市場第二季的營運壓力可望稍解。

自5月1日起，中國大陸煤炭中長期交易價格和現貨價格均有了合理區間，平均比今年第一季降價3-4成。

台、亞泥指出，占水泥成本4成的煤炭價格回穩，大陸市場營運壓力降緩，預期第二季的獲利能力可逐步回升。

受到大陸煤炭價格飆漲下，台、亞泥今年第一季整體的合併營收雖仍呈正成長；不過，在煤價的壓力下，市場預估，第一季的獲利是年衰退的。

受到大陸煤價的上漲，生產成本增加，在香港掛牌的亞泥中國，已示警，亞泥中國第一季的獲利會比去年同期減少7成。

由於大陸市場的營運，仍是台、亞泥及信大水泥，占整體營收的5成以上；因此，對於大陸煤價的下跌，西進水泥廠都樂觀看第二季營運應會比首季好。

市場認為，雖然煤價下跌，有利水泥廠生產成本的減少；不過，大陸目前多個城市仍處於封城或微封城的狀態。在工程未全面復工，加上當地房地產市場持續在調控中，在需求尚未全面復甦下，水泥廠營運仍無法回到過去成長期，預期第二季的營運還是較去年衰退，只是幅度將比第一季縮減。