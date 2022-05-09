美股財報季已到尾聲，大部分企業預期本季和全年獲利預測沒原先樂觀，主要是油價、供應問題和利率上升等令成本大增所致。

油價每桶升破100美元後，雖然讓能源業調高獲利預測，但令人擔心會拖累標普500企業裡大部份公司的利潤率。

據路孚特IBES資料，市場目前對標普500企業首季獲利平均年增幅預測，從4月初估計的成長6.4％調高至10.4％，但近期亞馬遜、網飛和其他企業巨擘的財測令人失望。

亞馬遜首季虧損38億美元，對前景看法也令人失望，主要是倉庫運作和出貨包裝等成本走高所致。

路孚特資料顯示迄6日止，市場對標普500企業第二季獲利平均年增幅預測，從4月初估計成長6.8％調降至5.6％。但全年獲利預測維持成長8.8％不變。

儘管如此，若不把能源業計算在內，標普500企業全年獲利預測即下降至成長約5％。由於在標普500企業總市值裡，能源業僅占4％，因此這反映能源業的影響相當重大。

路孚特資料顯示，4月初以來市場預估標普500企業裡能源業的今年獲利成長率，已從約65％調高至約93％，但非必需性消費產業獲利成長率就從17％調降至7％。

美國銀行證券美股策略師Ohsung Kwon說，假如出現過去曾發生過的石油危機，這將進一步拖累美企獲利下跌。他認為這影響要一段時間才會結束，因為這不僅是能源因素，而是整體通膨壓力增加，和目前正處於升率上升的環境裡。

據美銀資料，按往前三個月來計算，企業財測高於市場預期與低於預期之間比率，在4月創2000年6月來新低。這反映企業對前景看法偏謹慎。

SVB私人銀行投資長薩科西亞（Shannon Saccocia）指企業執行長們對前景看法，都反映出對宏觀經濟的憂慮。