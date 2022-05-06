法國保險商安盛(Axa)周四公布上季營收增加1%；健康和意外險業務的強勁表現，抵銷了儲蓄業務的疲弱。

僅次於安聯的歐洲第二大保險商安盛表示，儘管與俄烏戰爭有關的地緣政治緊張，但是仍有信心達成2023年財務目標。

安盛財務長Alban de Mailly Nesle說，預計(俄烏軍事)危機造成的虧損，相當於一場中型的自然災害事件。

安盛在二月時上調了財測目標，稱2023年基本每股盈餘的成長將為3%至7%區間的上端，在2021年至2023年之間的累積現金將超過140億歐元(約147億美元)的目標。

De Mailly Nesle說，現在要提出戰爭對公司獲利影響的詳細預估還為時過早。安盛已經停止在俄國承保新的保險業務，以及停止與俄羅斯資產有關的所有續約。

安盛第一季營收313億歐元，年增1%；其中健康業務的營收成長6%，來到44億歐元。