車用晶片大廠英飛凌（Infineon）9日公布上季（3月底止）營收年增22％至33億歐元（約35億美元），高於華爾街預期，反映全球半導體持續供不應求。英飛凌預期本季營收34億歐元，高於華爾街預期的33億歐元。英飛凌也預期全年營收在130億至140億歐元之間，較先前預估範圍調升5億歐元，且是今年以來第二度調升全年財測。