英飛凌上季營收年增22％ 調升全年財測 22:032022/05/09 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 車用晶片大廠英飛凌（Infineon）9日公布上季（3月底止）營收年增22％至33億歐元（約35億美元），高於華爾街預期，反映全球半導體持續供不應求。英飛凌預期本季營收34億歐元，高於華爾街預期的33億歐元。英飛凌也預期全年營收在130億至140億歐元之間，較先前預估範圍調升5億歐元，且是今年以來第二度調升全年財測。 今年底澳洲利率升破2％機率高 日銀維持超寬鬆政策 調升通膨預期 #億歐 #英飛凌 #調升 #季營收 #全年財測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澳洲央行大幅調升通膨預期 預告繼續升息 13:142022/05/06 財經 萬海Q1寫單季新高 每股賺16.64元 17:332022/05/09 財經 漲價收效 賓士Q1業績亮眼 重申維持今年財測目標 04:102022/04/28 全球財經 東哥第一季每股稅後盈餘4.4元 創同期新高 16:422022/05/09 財經 暌違11年 澳央升息1碼超預期 04:102022/05/04 全球財經 2022年底澳洲利率可能升至2％ 23:442022/05/06 財經 美Fed升息壓制通膨 專家：須與經濟取得平衡 04:102022/05/05 社會新聞 砷化鎵雙雄4月營收仍承壓 雙率雙減 18:122022/05/05 財經 四壽險30張保單 低調升息 04:102022/05/04 金融．稅務 展望穩定 標普調升台灣信評至AA＋ 04:102022/04/30 財經焦點 美國調升台灣旅遊風險 吳釗燮：是警示不是禁止 10:552022/05/04 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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