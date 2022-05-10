台中市高齡78歲的林姓老婦人，日前因同住的兒子外出，而患有心疾的她又發病，緊急打電話到派出所求助，但因老婦身體狀況不適、無法清楚描述自己情況，員警也一頭霧水，所幸第四分局春社派出所員警李鴻毅、賈寅星火速趕到林婦家，讓她能順利服藥、解除疼痛。

警方指出，春社派出所日前接獲報案電話，話筒那端傳來一陣著急的聲音，但無法清楚描述情況，員警為求安全，火速前往，到林婦住處外時只見大門半掩未關，員警推開門後，屋內竟傳出陣陣穢物氣味。

處理員警仔細查看，發現林姓婦人躺在床上呻吟，表情痛苦地告訴員警，她兒子外出，但到了晚間還沒返家，她「已經整天沒吃飯、沒吃藥，心臟蹦蹦跳」。員警追問才知林婦患有心臟病，當天發病，卻無力起身吃藥，趕忙扶她起身、並倒水協助林婦吃藥。

警方指出，林婦因坐骨問題導致下半身癱瘓，多年來生活無法自理，與49歲、患有智能障礙的兒子住在僅10坪大的套房裡，當天林婦的兒子外出到深夜都沒回家，她一整天沒吃東西，甚至都沒吃藥，才求助派出所。