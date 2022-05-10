中國國家金融與發展實驗室最新報告指出，2022年第一季大陸宏觀槓桿率上升4.4個百分點，從2021年底的263.8％上升至268.2％，其中非金融企業部門升幅最為明顯；債務增速提高，而經濟增速處於相對低位，共同帶動宏觀槓桿率上升。而第二季度後宏觀槓桿率的增速或將逐漸放緩。

該份由中國社科院金融研究所所長、國家金融與發展實驗室主任張曉晶等執筆的報告還認為，穩增長是當務之急，在穩增長壓力加大的情況下，為實現預期增長目標，財政政策和貨幣政策都要積極作為。政策當局將進一步推出貨幣及財政上的寬鬆措施，屆時債務增速或進一步加快。

報告指出，首季居民部門槓桿率基本穩定，從62.2％降至62.1％；非金融企業部門槓桿率上升幅度較大，從154.8％上升至158.9％；政府部門槓桿率小幅上升，從46.8％增至47.2％。非金融企業槓桿率的上升體現了信用供給方面的寬鬆力度，有利於幫助非金融企業放寬資金約束，加大投資，以投資帶動經濟增長。政府部門槓桿率小幅提高，主要歸因於地方政府專項債發行加快，加上2021年第四季大幅增長的專項債資金，基建投資有較大幅度增長。

而期內居民住房貸款增速偏低，與住房交易量下降有關。未來，各地應支持剛性和改善性住房需求，優化商品房預售資金監管，促進房地產市場平穩健康發展。在住房貸款的供給上還應更加優化，適當增加部分城市的購房信貸需求，緩解開發企業資金壓力。