一份草案文件顯示，歐盟高層希望加快綠色轉型，透過允許再生能源專案加速在1年內獲得許可，減少對俄羅斯燃料的依賴。

布魯塞爾方面將於下周公佈一籃子的措施，通過推動再生能源、節能減排，和增加從其它地區進口天然氣，來結束歐盟對俄羅斯的依賴。

立法草案顯示，作為計畫的一部分，歐盟執委會將提議要求各國指定適用於再生能源開發的「入門區域」，即那些對環境影響很小的陸地或海洋，該地區裝機容量小於150千瓦的較小專案，將適用更快捷的6個月審批程序

檔案稱，再生能源專案審批流程不得超過1年。檔案補充稱，在「特殊情況下」，審批時間可以延長3個月。

相比之下，歐盟目前規定的此類專案審批時間的2年期限，並可再延長1年。

然而由於官僚作風、地方反對，或對保護瀕危物種的擔憂，再生能源專案往往面臨更長時間的拖延。

希臘風力能源協會表示，以希臘為例，風能專案的審批通常需要8年時間。

草案文件稱，再生能源對應對氣候變化、降低能源價格、減少歐盟對石化燃料的依賴，以及確保歐盟的供應安全都至關重要。