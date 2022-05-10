高雄市海洋局在網路上推出台灣遊艇特展，歡迎民眾上網瀏覽。（海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

受新冠肺炎疫情影響，原定於去年3月份舉辦的台灣國際遊艇展一再順延舉辦。為維持這段空窗期的遊艇產銷量能，高雄市政府海洋局推出「台灣遊艇線上數位展覽」，以線上虛擬平台模式，增加台灣遊艇行銷的多元管道。

海洋局10日說，台灣連續10年入圍全球前10大豪華遊艇製造國，依據世界各國80呎以上巨型遊艇訂單統計，台灣2022年為全球第4大遊艇製造國，僅次於義大利、荷蘭及土耳其。

台灣發展遊艇產業已超過40年，全台5成以上遊艇廠設址在高雄市，高雄占全台遊艇產值8成以上，為台灣遊艇製造重鎮，深獲國際肯定。

海洋局局長張漢雄表示，因新冠疫情尚未紓緩，為持續推展遊艇產業，所以舉辦台灣遊艇線上數位展覽，總計精選9家遊艇製造商及13家遊艇五金零配件廠商，共展出17艘遊艇，超過277件遊艇五金配件產品，結合虛擬展廳、360度實體環景、VR實境技術等，供民眾上線瀏覽。

至於台灣國際遊艇展，將等待今年下半年疫情趨緩後，再視疫情恢復舉辦。