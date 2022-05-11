美國公債殖利率大跌，銀行股表現疲弱，卻激勵大型成長股跌深反彈，蘋果漲1.61%，美股相對回穩，周二美股四大指數僅道瓊收黑，且已4連黑。周三台股開跌7.95點報16053.75點，台積電領電子股坐鎮穩局，早盤一度翻紅至16075.1點，萬六穩住，但航運、鋼鐵、金融多方不賞臉，隨後跌幅再度擴大百點，最低15953.27點、下跌108.43點，殺破16000關卡，盤中多空交戰，拚守萬六大關。

截止上午十點半，加權指數下跌54.38點或0.34%，報16007.32點；櫃檯指數下跌0.51點或0.27%，報191.83點。

周二台股ADR全漲，台積電ADR漲1.74%，聯電、日月光ADR雙漲逾4%。漲價、營收續高的台積電(2330)周三開出518元平盤，隨後小漲4元至522元，市值增加1037億元至13.53兆元，目前在520元起浮。聯發科(2454)、鴻海(2317)平盤震盪，法人上修評等至買進的聯電(2303)拉回平盤。費半指數勁揚，台股電子、半導體跌幅相對趨緩，盤中成交比重守住5、3成關卡。高價股走勢不一，大立光(3008)平盤震盪、信驊(5274)翻黑大挫半根跌停、4月營收創佳績的矽力-KY(6415)開高走高、力旺(3529)則後繼無力翻黑。

航運三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)皆下跌約1%左右，航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)跌逾2%，新興(2605)、裕民(2606)等散裝相對跌勢重，航運翻紅無力，盤中跌逾1.5%，成交比重暫失守2成。鋼鐵股也無力紅盤，金融亦一片無光，造紙、電纜、玻陶均跌逾2%，類股跌幅較劇。

蜘蛛人挽住跌幅，紡織股強漲逾1%，上市最強，儒鴻(1476)、三洋實業(1472)雙漲逾7%。通網、油電、電機表現也都優於大盤。

投資人緊盯美國通膨是否見頂的跡象。本土投顧則看好科技股持續反彈，短線仍聚焦跌深具中長期基本面科技股。華南永昌盧彥瑋認為，短線上由於先前盤勢已反應市場對本次利率決策會議升息3碼的預期，加上台股下跌至今，與年線乖離率加大，本益比評價面亦修正至低於12倍的過去區間下緣，盤勢存在跌深反彈的條件，但通膨引起的消費性電子庫存調整及大陸動態清零防疫政策對供應鏈的衝擊仍在，將壓抑台股反彈空間。中長線，受惠於5G科技變革及半導體升級，加上台灣經濟加持，第三季為今年GDP年增率成長高峰，仍看好台股下半年行情表現。

挑選題材上，可避開庫存調整較嚴峻的消費性電子、設廠於大陸製造風險高之公司，以及部分無法反應轉嫁上游晶圓代工成本的IC設計公司；看好伺服器概念股可受惠企業資本支出提升，以及貨櫃、航空運價仍有望受惠封控下的供應鏈物流不順暢而調漲運價。