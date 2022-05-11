宏碁（2353）旗下上櫃小金虎再加1，旗下聚焦企業數位轉型的資訊服務商宏碁資訊（6811）11日正式通過上櫃審議，預計最快在今年下半年掛牌上櫃。

宏碁暨宏碁資訊董事長陳俊聖表示，宏碁資訊為宏碁集團在資訊服務產業中重要策略布局，專注在數位轉型與雲端服務領域。在整體環境受疫情衝擊時，宏碁資訊持續布局雲端服務，充分發揮其軟實力，以客戶需求為核心，協助企業從地端邁向雲端，實現數位轉型價值，更是宏碁逐步實踐「多元事業引擎策略」重要推進動能之一。

宏碁資訊今年第一季交出營收獲利雙創新高的營運成績，其中單季營收年增近16％、以16.42億元站同期新高，三率並同步增揚，稅後淨利年增逾63％、達1.16億元，推升稅後每股盈餘（EPS）來到3.18元，刷新單季新高。

展望今年，宏碁資訊表示，將持續以技術驅動營運表現，並聚焦三大方向、投資雲服務，包括MSP雲端維運託管平台、雲端加值服務，及多元的產業智慧解決方案，同時積極擴大金融、高科技、醫療、零售等產業AIoT智慧應用服務版圖，持續與國際科技大廠進行技術合作。