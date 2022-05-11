櫃買中心今（11）日審議通過宏碁資訊（6811）上櫃案。
根據櫃買中心資料顯示，宏碁資訊主要是提供雲端及大量軟體服務、應用開發及其他軟體服務、與加值產品等銷售，董事長為陳俊聖，推薦證券商為台新證券、凱基證券、群益金鼎證券及國泰證券，申請時資本額3億6,449萬元。
宏碁資訊110年營業收入為62億367萬元，稅後盈餘為2億8,379萬元，每股盈餘為7.79元。今年首季營收16億4,229萬元，稅後盈餘1億1,595萬元，每股盈餘3.18元。
櫃買中心今（11）日審議通過宏碁資訊（6811）上櫃案。
根據櫃買中心資料顯示，宏碁資訊主要是提供雲端及大量軟體服務、應用開發及其他軟體服務、與加值產品等銷售，董事長為陳俊聖，推薦證券商為台新證券、凱基證券、群益金鼎證券及國泰證券，申請時資本額3億6,449萬元。
宏碁資訊110年營業收入為62億367萬元，稅後盈餘為2億8,379萬元，每股盈餘為7.79元。今年首季營收16億4,229萬元，稅後盈餘1億1,595萬元，每股盈餘3.18元。
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