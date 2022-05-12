運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬馬、豬、牛、羊、狗的人今年事業運最順遂，工作上會有全新進展，年底前一定要把握身邊的好機會，能突飛猛進，為未來打下良好的基礎。

▍1.生肖馬

屬馬人在今年遇「三合」吉運，又有「官印相生」，事業呈現上升趨勢。今年身邊貴人增多，在貴人的幫助下，工作進展會比較順利，甚至可能會有事半功倍的效果，還容易有合夥合作之類的好是發生，為自己帶來不錯的收益。

▍2.生肖豬

屬豬人寬宏大量，善解人意，脾氣十分溫和，本就比較受身邊人歡迎，今年又遇「六合貴人」，人緣會更加好，許多人都願意相信他們、指點他們，因此他們的事業也會穩步上升，達到新境界。

▍3.生肖牛

屬牛人今年有「正官」福星，在事業上容易取得很好的進展。發揮自己勤奮踏實、謹慎小心的優點，把分內之事做到最好，還有可能受到長官讚賞，為自己日後的升職加薪打下堅實基礎。

▍4.生肖羊

屬羊人遇「財官雙美」，事業前途一片光明，工作中會遇到不少機遇，正宜乘時奮發，力爭上游。所以，今年屬羊人就需心無旁騖地全力以赴，抓住每個機遇，在事業發展的同時，也會讓自己的收入越來越高。

▍5.生肖狗

屬狗人今年遇「三合」吉運，是大有進展的一年。本年利於跟他人溝通合作，團隊之間相處和諧，進展順利，又有貴人指引提攜，可說是如虎添翼。不過，屬狗人在提升事業的同時，也要注意與人為善，低調行事，以免惹來他人嫉妒。

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