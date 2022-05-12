中央銀行總裁楊金龍赴立法院財委會進行「我國央行是否跟進美、歐、英、澳等國採行包含升息等貨幣緊縮政策，並調整房地產市場選擇性信用管制措施」專題報告，他強調，央行基於維持物價穩定的法定職責，今年採取緊縮性貨幣政策立場，至於銀行不動產貸款集中度仍居高，房市管制措施還有精進空間。

楊金龍表示，去年國內物價已走高，今年俄烏衝突加劇全球通膨壓力，國內物價漲幅續居高，預測機構估今年台灣通膨率2.7％，雖較美、英、澳、歐等溫和，但輸入性通膨壓力加劇，未來調整貨幣政策主要考量三個因素，首先是國內通膨情勢及展望，因俄烏戰事膠著，及大陸封城防疫措施，均使全球供應鏈瓶頸問題惡化，原油、穀物及基本金屬等價格攀高，加劇國內輸入性通膨壓力。

其次是國內疫情升溫，對內需產業及民間消費的影響，今年初以來國內疫情影響產業復甦，勞動市場情勢雖尚屬穩定，但近月疫情升溫可能影響內需產業復甦力道及民間消費動能。其三是主要經濟體貨幣政策動向，對國內經濟金融情勢的影響，即美、英等主要經濟體貨幣政策動向，影響全球經濟金融情勢，國內經濟金融也將受到影響。

央行3月17日決議調升政策利率0.25個百分點（1碼），有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定、協助整體經濟金融穩健發展的政策目標。目前重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為1.375％、1.75％及3.625％，回到2020年疫情爆發前水準。

再就2020年以來，央行為促進國內金融穩定，並落實政府「健全房地產市場方案」信用資源有效配置及合理運用，四度調整選擇性信用管制措施。楊金龍說明，調整管制主要是強化控管金融機構不動產授信風險，避免信用資源流供囤房、囤地，以促進金融穩定及健全銀行業務。實施以來銀行不動產貸款集中度大致穩定，但仍居高，管制措施尚有精進調整空間。

楊金龍認為，健全房市有賴相關部會與地方政府從需求面、供給面、 制度面通力合作，央行不動產貸款選擇性信用管制措施，「尚有精進調整空間」，未來將適時檢討調整管制措施內容，全力促進金融穩定。