中國網約車巨頭滴滴出行在提交予美國證交會（SEC）的文件中表示，若不從紐約交易所退市，就無法完成中國政府的網路安全審查和整改。

香港信報12日報導，滴滴在文件中表示，公司的結論是，需要完成網路安全審查和整改才能恢復正常營運。如果不從紐交所除牌，就無法完成審查和整改。

然而，公司的整改措施是否能滿足相關部門的要求、何時能夠恢復正常營運，包括申請將26個App重新上架，以及可供中國新用戶註冊等，均存在不確定性。

另據華爾街見聞報導，美國證交會官網日前更新的名單顯示，11檔中概股於當地時間9日被列入其「預摘牌名單」，這是SEC於5月9日公布第七批中概股「預摘牌名單」，再以「外國公司問責法」（HFCAA）將11檔中概股列入「預摘牌名單」中。

SEC官網公布的名單顯示，被列入「預摘牌名單」的中企包括滴滴、陸金所、金山雲、庫客音樂、趣頭條、51Talk、Antelope Enterprise、新氧科技、愛點擊、叮咚買菜和蘭亭集勢。