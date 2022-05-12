111學年度台北市私立國民中學辦理新生登記學校一覽表。（台北市政府提供／陳敬哲台北傳真）

111學年度台北市私立國民小學辦理新生登記學校一覽表。（台北市政府提供／陳敬哲台北傳真）

北市府教育局12日公布，111學年度私立國小與國中入學期程調整，原訂私立國小在5月24日，私立國中在6月1日須完成登記，修改為不論國中小都在5月16日上午8時開放登記，5月18日中午12時截止，家長要特別注意。

北市府教育局國小教育科長鍾德馨表示，原訂私立國中小登記日期，分別在5月24日與6月1日，開放時間都在上午8時至下午14時，擔心家長受到新冠疫情影響，只有一天時間不夠，因此拉長約2天。

鍾德馨說明，配合北市府私立學校招生，國中共有7間，國小共有8間，每間各自有登記系統，家長事先可先與學校聯繫，登記時間截止，各校會把登記名冊傳給教育局，如果有家長重複登記，將會主動聯繫只能選擇一間學校。

鍾德馨接著說，5月24日中午12時，15間私立國中小將會公告登記人數，如果人數超過招收名額，各校將在5月25日上午10時抽籤，抽到簽學生，必須在5月25日下午15時至26日下午17時，完成網路報到。

鍾德馨補充，如果有學校登記人數不滿招生名額，原則上都會錄取，另外，假使有學生抽到簽，但沒有在時間內完成報到，學校也會有候補機制，視各校招生規定辦理，家長最好在登記前，能夠與校方聯繫確認相關流程。