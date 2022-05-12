德美利：美股重跌 散戶持續進場 14:452022/05/12 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股近日不斷下殺，但德美利證券（TD Ameritrade）分析師指出，散戶仍然持續在市場動盪的低點買進，尤其願意擁抱已在重災區的科技股。 德美利證券國際教育部門主管科林（AJ Kahling）表示，「從我們的投資人動向指數（Investor Movement Index）來看，今天早上的數據反映確實散戶持續逢低買進。」。 他指出，「我們看到一個有趣的情況…就是投資人對科技股展現強勁買氣。」 股匯續震盪 新台幣連二升收29.705元 《期貨》5月台指期開盤大跌206點 #美利 #散戶 #美股 #證券 #科技股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股萬六險失守 520行情恐怕沒了 04:102022/05/12 財經焦點 台股殺不停 早盤下跌逾百點摜破萬六 台積電跌到514元 09:032022/05/12 財經 《美股掃瞄》通膨降不夠多 那斯達克指數重挫逾3%(2-2) 09:182022/05/12 財經 《美股掃瞄》通膨降不夠多 那斯達克指數重挫逾3%(2-1) 09:182022/05/12 財經 美股本益比拉回 可定期定額布局 04:102022/05/11 投資理財 《美股掃瞄》科技股反攻 那指漲1%、費半勁揚2.5%(2-2) 09:082022/05/11 財經 八個月來首見下滑！ 美4月CPI年增回落至8.3％ 04:102022/05/12 財經要聞 科技股財報佳 美股先蹲後跳 04:102022/05/11 投資理財 全球5G ETF 具高能見度 04:102022/05/12 投資理財 國泰投信董座張錫喊話：把握台股絕佳買點 04:102022/05/12 證券．權證 台股重挫235點摜破15,800點 融資追繳斷頭壓力擴大 13:142022/05/12 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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