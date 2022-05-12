美股近日不斷下殺，但德美利證券（TD Ameritrade）分析師指出，散戶仍然持續在市場動盪的低點買進，尤其願意擁抱已在重災區的科技股。

德美利證券國際教育部門主管科林（AJ Kahling）表示，「從我們的投資人動向指數（Investor Movement Index）來看，今天早上的數據反映確實散戶持續逢低買進。」。

他指出，「我們看到一個有趣的情況…就是投資人對科技股展現強勁買氣。」