中國信通院公布最新研究報告指出，截至2022年3月底，大陸上市互聯網企業總市值為人民幣（下同）9.9兆元，對比2021年第一季末的18.7兆元，下跌幅度達47％。

香港經濟日報12日報導，該份報告指出，今年首季，受到美國審計監管風險激增、互聯網企業業績增長遇到瓶頸，以及疫情反覆等不利因素，大陸互聯網企業市值在今年首季大幅下跌，較2021年年底下跌20.2％。

在十大市值互聯網企業中，截至2022年3月底，騰訊控股市值季減18.7％，阿里巴巴季減11.2％。拼多多、美團的按季跌幅分別位列第一及第二，分別達31.5％及31％。此外，僅有快市值取得增長，季增3.4％。

營收表現方面，2021年第四季，大陸上市互聯網企業總營收為9,863億元，年增12.9％，增速較上年同期下跌8.3百分點，主要由於互聯網流量紅利逐漸褪去，疊加大陸官方宏觀政策、經濟環境、疫情反覆、自然災害等多重因素影響，企業經營壓力及成本激增。