炎洲集團公告111年第一季財報。炎洲（4306）因全球新冠肺炎疫情趨緩帶動經濟活動回穩攀升，第一季膠帶業務年增5％，但因無建案完工交屋認列建設業務，第一季營收38.87億元較去年同期下降約1％，惟力求現有產品邊際貢獻率維持一定水準，單季毛利率已從去年第四季14％提高至17％，顯示本業獲利穩定攀升，加上受惠台幣貶值產生匯兌利益挹注，第一季稅後淨利3.33億元，EPS 0.56元。

此外，新洲全球（3171）因上海新冠肺炎疫情封城影響，大陸區營運收款出現延遲故提列一次性呆帳損失，弱化獲利推進力道，惟受通貨膨脹帶動原物料漲價影響毛利率表現，已持續針對大宗規格統購產品開發新供應商，以提高進貨成本優勢，力求毛利率回穩，第一季營收4.33億元，第一季毛利率從第四季21％提高22.5％，稅後淨利0.14億元，EPS0.23元。

炎洲表示，膠帶業務因後疫情時代零接觸商機，可望持續穩健成長。營建業務部份，在新莊的預售案「炎洲旺年匯」案量10億已完銷，預計第四季完工交屋貢獻獲利，搭配集團內特化產業也可因半導體、IC、面板及封裝產業蓬勃發展而受惠，今年營運審慎樂觀看待。