以生產77乳加巧克力聞名的老牌食品廠宏亞（1236），受惠出售舊廠土地建物的處分利益入帳，12日公告第一季稅後純益4.21億元，較去年同期暴增5.88倍，相較去年第四季淨損154萬元更是成功「轉虧為盈」，換算每股大賺3.89元，創史上最佳單季獲利成績。

宏亞去年底就公告以4.63億元出售位在桃園八德的舊廠土地及建物，該案完成過戶後，正式於今年第一季入帳，該土地為宏亞1976年成立時取得，持有成本偏低，處分利益3.96億元，每股獲利貢獻度高達3.65元。

受惠業外大進補，宏亞今天公告第一季獲利成績單表現暴衝，單季每股大賺3.89元，光是賺一季，已經超越2003年寫下的全年每股獲利2.39元的歷史紀錄。

至於在食品本業方面，宏亞除了明星產品77乳加巧克力、新貴派夾心酥，旗下還有知名喜餅品牌禮坊等，由於過去一年來，從油、蛋、麵粉、糖、奶油、可可等原料，到工資、包材等，所有成本全面上漲，壓縮公司獲利空間，觀察宏亞第一季營業利益僅452萬元，顯示本業營運仍然掙扎。